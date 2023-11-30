يورجن كلوب يسعى لمعادلة رقمه القياسي مع ليفربول

يحتضن ملعب «أنفيلد» مباراة ليفربول الإنجليزي ضد لاسك لينز النمساوي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي «اليورباليج».

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول ولاسك لينز في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتاج ليفربول للفوز أو التعادل من أجل ضمان التأهل للأدوار الإقصائية قبل الجولة الأخيرة، وفي حال حقق الريدز الانتصار وفشل تولوز في الفوز على سانت جيلواز في المباراة الأخرى بالمجموعة، فسيضمن ليفربول صدارة المجموعة.

وإذا انتهت مباراة تولوز وسانت جيلواز بالتعادل، سيضمن ليفربول التواجد في أول مركزين بصرف النظر عن نتيجة مباراته أمام لاسك.

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وتمكن ليفربول من التسجيل في آخر 29 مباراة خاضها في جميع المسابقات، وفي حال نجح في التسجيل اليوم، فستكون تلك المرة الثالثة في تاريخ النادي التي يسجل خلالها في 30 مباراة متتالية والثانية تحت قيادة الألماني يورجن كلوب.

وتحت قيادة كلوب نجح ليفربول في الفوز بـ30 مباراة من أصل 44 مباراة خاضها في دور المجموعات في المسابقات الأوروبية، وتعادل في 7 لقاءات وتعرض لـ7 هزائم، وعلى الأنفيلد لم يخسر سوى مباراة واحدة في 22 مواجهة منها.

وبالوصول للجولة الخامسة، لا يوجد فريق سجل أهدافًا في الدوري الأوروبي هذا الموسم أكثر من ليفربول (12)، مناصفة مع باير ليفركوزن وفرايبورج.