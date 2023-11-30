تصنيف فيفا.. منتخب مصر يتقدم مركزين وصدمة لـ البرازيل

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن التصنيف العالمي للمنتخبات الوطنية فئة “الرجال” الذي شهد عدة تغييرات على مستوى الترتيب أبرزهم مركز منتخب مصر.

وتقدم منتخب مصر الذي يقوده فنيًا البرتغالي روي فيتوريا مركزين ليصبح في المرتبة الـ33 كما يستمر كما هو كخامس منتخبات إفريقيا.

وشهدت قائمة أفضل 10 مراكز تقدم منتخب إنجلترا وأيضًا بلجيكا وتراجع المنتخب البرازيلي مركزين ليصبح خامسا.

اقرأ أيضًا: أنشيلوتي يكشف موقف نجم ريال مدريد من المشاركة أمام بيتيس في الدوري الإسباني

ويعتلي صدارة الترتيب منتخب الأرجنتين متفوقا على فرنسا صاحبة المركز الثاني.

وتقدم منتخب تونس أربعة مراكز والجزائر ثلاثة ومصر مركزين وذلك على مستوى إفريقيا بينما تراجعت مراكز منتخبات نيجيريا والكاميرون ومالي في التصنيف.

وجاءت قائمة المراكز الأولى كالتالي:

1- الأرجنتين

2- فرنسا

3- إنجلترا

4- بلجيكا

5- البرازيل

6- هولندا

7- البرتغال

8- إسبانيا

9- إيطاليا

10- كرواتيا

أما منتخبات إفريقيا فجاء ترتيبها على النحو الآتي:

14- المغرب

20- السنغال

28- تونس

30- الجزائر

33- مصر

42- نيجيريا

46- الكاميرون

50- كوت ديفوار

51- مالي

57- بوركينا فاسو

61- غانا