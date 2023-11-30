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تصنيف فيفا.. منتخب مصر يتقدم مركزين وصدمة لـ البرازيل

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منتخب مصر

منتخب مصر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن التصنيف العالمي للمنتخبات الوطنية فئة “الرجال” الذي شهد عدة تغييرات على مستوى الترتيب أبرزهم مركز منتخب مصر.

وتقدم منتخب مصر الذي يقوده فنيًا البرتغالي روي فيتوريا مركزين ليصبح في المرتبة الـ33 كما يستمر كما هو كخامس منتخبات إفريقيا.

وشهدت قائمة أفضل 10 مراكز تقدم منتخب إنجلترا وأيضًا بلجيكا وتراجع المنتخب البرازيلي مركزين ليصبح خامسا.

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ويعتلي صدارة الترتيب منتخب الأرجنتين متفوقا على فرنسا صاحبة المركز الثاني.

وتقدم منتخب تونس أربعة مراكز والجزائر ثلاثة ومصر مركزين وذلك على مستوى إفريقيا بينما تراجعت مراكز منتخبات نيجيريا والكاميرون ومالي في التصنيف.

وجاءت قائمة المراكز الأولى كالتالي:

1- الأرجنتين

2- فرنسا

3- إنجلترا

4- بلجيكا

5- البرازيل

6- هولندا

7- البرتغال

8- إسبانيا

9- إيطاليا

10- كرواتيا

أما منتخبات إفريقيا فجاء ترتيبها على النحو الآتي:

14- المغرب

20- السنغال

28- تونس

30- الجزائر

33- مصر

42- نيجيريا

46- الكاميرون

50- كوت ديفوار

51- مالي

57- بوركينا فاسو

61- غانا

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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