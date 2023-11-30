ترتيب الدوري السعودي قبل الجولة الـ15.. الهلال في الصدارة

تنطلق اليوم الخميس الموافق 30 نوفمبر الجاري فعاليات الجولة الـ15 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين التي تستمر لمدة 3 أيام حتى يوم السبت القادم.

وتقام 3 لقاءات الليلة في افتتاح الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي حيث سيواجه الاهلي منافسه أبها بينما يستضيف الاتحاد نظيره الخليج ويصطدم الرياض بـ الحزم.

ويحتل نادي الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 ويطارده النصر صاحب المركز الثاني بفارق 4 نقاط، قبل صدامهما معًا في ديربي الرياض، والمقرر لها غدًا الجمعة.

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في المقابل يتواجد الأهلي في المرتبة الثالثة رصيد 27 نقطة، ويليه الاتحاد صاحب المركز الرابع برصيد 25 نقطة،

وجاءت ترتيب الدوري السعودي للمحترفين على النحو التالي:

1- الهلال – 38 نقطة

2- النصر – 34 نقطة

3- الأهلي – 27 نقطة

4- الاتحاد – 25 نقطة

5- التعاون – 25 نقطة

6- الفتح – 24 نقطة

7- الاتفاق – 23 نقطة

8- الفيحاء – 19 نقطة

9- الوحدة – 19 نقطة

10- ضمك – 18 نقطة

11- الشباب – 16 نقطة

12- الرياض – 15 نقطة

13- الطائي – 14 نقطة

14- الخليج – 13 نقطة

15- أبها – 13 نقطة

16- الأخدود – 10 نقاط

17- الرائد – 9 نقاط

18- الحزم – 7 نقاط