مدرب صن داوز يحسم الجدل حول رحيل نجمه لـ الاهلي

حسم رولاني موكوينا المدير الفني لـ صن داونز الجنوب إفريقي الجدل المثار حول رحيل لاعبه وظهيره الأيمن، خوليسو موداو، إلى صفوف النادي الاهلي في الشتاء.

وربطت العديد من التقارير الصحفية حول إمكانية تعاقد الأهلي مع موداو بعدما جذب الأنظار إليه بقوة عقب مساهمته الكبيرة في فوز صن داونز ببطولة دوري السوبر الإفريقي.

وقال موكوينا في تصريحات صحفية ” سؤال صعب جدًا لأنني مدرب صن داونز وبالتأكيد سأقول لن يذهب خوليسو إلى أي مكان”.

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وأضاف” كوني مدرب صن داونز لذا أنا بحاجة إلى أفضل اللاعبين لدينا، نحن لسنا ناديًا يبيع لاعبيه وهذا واضح جدًا للجميع”.

وتابع” وعلى الرغم من ذلك كرة القدم تعتمد على التطور حيث هناك أهداف لكل لاعب، هناك قرارات يتعين علينا اتخاذها أحيانًا وتكون مفيدة لجميع الأطراف”.

وشدد” ما يتردد في الساعات الماضية عن اهتمام بعض الأندية بضم موداو ما هو إلا مجرد كلام، لا توجد أي عروض حتى الآن”.