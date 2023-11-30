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موعد مباراة ليفربول ولاسك في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

يحل فريق لاسك لينز النمساوي، ضيفًا على فريق الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي، والمقامة على ملعب "أنفليد رود".

ويستأنف فريق ليفربول الإنجليزي، مشواره في منافسات الدوري الأوروبي مساء اليوم الخميس، بمواجهة لاسك لينز، حيث يحتاج الريدز للفوز أو التعادل لحسم تأهله لدور الـ32.

ويتصدر ليفربول المجموعة الخامسة بـ9 نقاط، جمعهما من 3 فوز ويأتي لاسك في المركز الأخير بـ3 نقاط.

موعد مباراة ليفربول ولاسك في الدوري الأوروبي

تنطلق مباراة ليفربول ولاسك في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والمذاعة عبر قناة beIN sports HD1، بتعليق أحمد البلوشي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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