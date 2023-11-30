تشكيل ليفربول المتوقع أمام لاسك لينز في الدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي، منافسة فريق لاسك لينز النمساوي، على ملعب أنفليد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي.

تقام مباراة ليفربول ولاسك في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، اليوم الخميس، والمذاعة عبر قناة beIN sports HD1، بتعليق أحمد البلوشي.

ويقع فريق ليفربول في المجموعة الخامسة، رفقة أندية (لاسك لينز النمساوي - تولوز الفرنسي - سانت جيلواز البليجكي).

ويحتاج ليفربول للتعادل أو الفوز لحسم تأهله لدور الـ32، لذلك من المتوقع أن يحشد يورجن كلوب المدير الفني جميع أسلحته التهديفية منذ بداية المباراة.

وخسر ليفربول المباراة الماضية أمام تولوز الفرنسي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليؤجل التأهل لجولة اليوم أمام لاسك لينز.

وإليكم تشكيل ليفربول المتوقع أمام لاسك لينز:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: كوناتي، جوميز، كوانساه، تسيميكاس.

خط الوسط: إليوت، إندو، جرافينبيرخ.

خط الهجوم: نونيز، محمد صلاح، لويس دياز.

ويفقد الريدز خدمات الثنائي حارس المرمى أليسون بيكر الذي سيغيب لمدة إسبوعين بسبب الإصابة في أوتار الركبة، ومهاجم الفريق ديوجو جوتا للإصابة.