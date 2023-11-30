نجم المنتخب السابق: عبد المنعم أفضل مدافع في مصر إمكانياته تؤهله للعب في ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس

قال أحمد عادل لاعب منتخب مصر السابق، إن جماهير الأهلي انتابها بعض القلق بسبب تراجع وتذبذب مستوى الفريق في المباريات الماضية.

وأضاف عادل، في تصريحات تلفزيونية، على قناة "صدى البلد"، أن محمد الخطيب رئيس الأهلي عقد اجتماع مع السويسري مارسيل كولر وطالبه بتقديم أداء جيد وتحقيق البطولات مع الأهلي خلال المرحلة المقبلة، بعد خسارة الفريق بطولتين قارتين، بخلاف تراجع مستوي لاعبي الفريق.

وشدد على أن جلسة محمود الخطيب مع كولر جاءت في توقت مناسب للغاية لتحديد الخطوات القادمة للفريق، قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

وأوضح أن تركيز اللاعبين هذا الموسم انخفض بشكل ملحوظ عن الموسم الماضي، بسبب تحقيق الكثير من البطولات وحالة التشبع التي وصلت بين اللاعبين، مؤكدًا أن النادي الأهلي تأثر برحيل سيد عبد الحفيظ من منصبة كمدير للكرة.

وأكد أن عبدالحفيظ كان مسيطر تمامًا على غرفة ملابس النادي الأهلي، بخلاف الخبرات التي اكتسبها خلال مشواره مع الأهلي في تلك المنصب، مبديًا عدم اقتناعه من غياب بيرسي تاو عن مباراة سموحة بسبب حالة الإجهاد التي مر بها اللاعب.

وأشار إلى أن محمد عبد المنعم مدافع الأهلي يعد من أفضل المدافعين في مصر في الوقت الحالي، مضيفاً إن إمكانياته تؤهله للعب في ريال مدريد.