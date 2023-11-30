سموحة يعلن رغبته ويريد ضم الفتى المظلوم في الأهلي.. تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة، عن أسبابه استخدام الطريقة الدفاعية في مباراته الأخيرة أمام الأهلي، والتي استطاع بفضلها خطف نقطة وعدم التعرض للخسارة.

وقال "سامي"، في تصريحات تلفزيونية، إن الاعتماد على الدفاع أمر طبيعي في كرة القدم، مشيرًا إلى أنه قام بتجربة طريقة لعبه أمام الأهلي، في بعض المباريات الودية، مؤكدًا أنه بفضل هذه الطريقة الأهلي لم يكن لديه تأثير هجومي قوي على دفاعات الفريق.

وأضاف أنه قام بتحفيظ اللاعبين طريقة الوقوف في منطقة الـ18 ومتابعة اللاعبين أثناء تنفيذ الكرات الثابتة التي يعتمد عليها مارسيل كولر، وكان من الطبيعي أن يلعب سموحة بشكل دفاعي أمام الأهلي لأن الفريق لا يريد الخسارة.

وأكد أن الفريق خسر مباريات عديدة أن الفريق خسر عدة نقاط قبل المباراة الأخيرة ولذلك كان مهم للغاية ألا نخسر مجددا، ولذلك لعبنا بشكل دفاعي وكان هدفي الخروج بهذا الشكل حتى لو لم أقدم كرة جيدة".

وعن رغباته في ضم بعض لاعبي الأهلي، أوضح أن هناك بعض اللاعبين من الأهلي يرغب في ضمهم على سبيل الاعارة في الانتقالات الشتوية، بالأخص محمد الضاوي كريستو جناح الأهلي الذي لا يشارك مع المارد الأحمر الفترة الماضية بشكل كبير.

وأشار إلى أنه لا يرغب في التعاقد مع محمد زعلوك مهاجم الأهلي في ظل توافر لاعبين آخرين في خط هجوم سموحة.