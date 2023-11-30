الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مرانه الختامي بالقاهرة صباح اليوم على ملعب التتش قبل السفر إلى تنزانيا عصر اليوم؛ استعدادا لمباراة يانج أفريكانز التنزاني.

ويحل فريق الأهلي ضيفًا على نظيره يانج أفريكانز، في المباراة المقرر إقامتها مساء السبت القادم، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة فنية مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الخططية الهامة، كما عقد جلسة مع الجهاز الفني المعاون للتحضير والتجهيز لمباراة يانج أفريكانز.

وأجرى لاعبو الفريق عمليات الإحماء والركض حول الملعب وتدريبات بدنية قبل المشاركة في تدريبات الكرة والتقسيمة.

وأدى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف رباعي حراسة المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وافتتح الأهلي مشواره في دور المجموعات بالفوز على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد السلام.