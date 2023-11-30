مران الأهلي.. عودة الثنائي المصاب قبل مواجهة يانج أفريكانز في أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مرانه الختامي بالقاهرة على ملعب التتش صباح اليوم الخميس، قبل السفر إلى تنزانيا عصر اليوم؛ استعدادا لمباراة يانج أفريكانز التنزاني.

وتقام مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني في تمام التاسعة مساء يوم السبت القادم، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأجرى لاعبو الفريق عمليات الإحماء والركض حول الملعب وتدريبات بدنية قبل المشاركة في تدريبات الكرة والتقسيمة.

وشهد المران مشاركة الثنائي طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو في التدريبات الجماعية بعد تعافيهم من الإصابة.

وكان طاهر اشتكى من إصابة بكدمة في كاحل القدم، فيما تعرض تاو لكدمة في العضلة الأمامية.

واستطاع الأهلي تحقيق الفوز على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد السلام، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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