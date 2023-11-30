شكرا لقرائتكم خبر عن هانيا الحمامي تتأهل إلى ربع نهائي بطولة هونج كونج للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت البطلة المصرية هانيا الحمامي، لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة عالمياً لسيدات الإسكواش، إلى ربع النهائي ببطولة هونج كونج للإسكواش، التى تستضيفها هونج كونج خلال الفترة بين 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يجعلها بفئة البلاتينيوم، أعلى فئة في بطولات الإسكواش.

وفازت هانيا الحمامي على مواطنتها زينة ميكيوي في دور الـ 16 بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 36 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-8, 11-8.

ونجح 5 لاعبين مصريين وهم علي فرج، نور الشربيني، طارق مؤمن، مازن هشام، ومصطفى عسل، في التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد انتهاء منافسات اليوم الأول التي أقيمت أمس من دور الـ 16.

يذكر أن الثنائي المصري، مصطفى عسل وهانيا الحمامي يحملان لقب البطولة عن النسخة الماضية، وكانت البطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً للسيدات، قد اضطرت إلى الانسحاب من البطولة بسبب إصابة القدم التي تعرضت لها في بداية الموسم.