شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفحص رضا سليم بعد شكواه من إصابة عضلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع المغربي رضا سليم لاعب الأهلي لفحص طبي من قبل الجهاز الطبي لفريقه بعد شكواه من آلام في العضلة الأمامية، خلال أداء البرنامج التأهيلي الخاص به، في ظل إصابته بكسر في عظمة الترقوة وإجراء عملية جراحية، تحتاج من شهرين إلى ثلاثة أشهر حتى يكون جاهزا للمشاركة في المباريات من جديد.

ويحدد الفحص الطبي الذي يخضع له رضا سليم حالته الطبية ومدة العلاج وموقفه من استكمال برنامجه التأهيلي، حيث يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي بتدريبات الجري حول الملعب وتدريبات بدنية في الجيم للحفاظ على لياقته البدنية وعدم تأثرها بالسلب مع طول فترة ابتعاده عن الملاعب.

ولا يشعر الجهاز الطبي للأهلي بالقلق حيال إصابة رضا سليم لاسيما وأن اللاعب سيغيب لفترة طويلة بسبب إصابة الترقوة، وهي فترة كافية للتعافي من الإصابة العضلية التي يشكو منها، على أن يكون جاهزا بعد انتهاء المدة المحددة للتعافي من إصابة عظمة الترقوة.

ويستعد فريق الأهلي لمباراته أمام يانج أفريكانز التنزاني يوم السبت المقبل في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.