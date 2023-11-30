تشكيل إيسترن كومباني في مواجهة بور فؤاد بالقسم الثاني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن خالد إينو المدير الفني لإيسترن كومباني عن تشكيلة الفريق في مباراة بور فؤاد اليوم ضمن مواجهات الجولة السادسة في مسابقة دوري الدرجة الثانية بمجموعة القاهرة.

وجاء التشكيل على النحو التالي :

حراسة المرمي

أحمد بوسكا

خط الدفاع

محمد علاء - عمرو زعفان - مصطفى إبراهيم - عبد الفتاح أحمد.

خط الوسط

محمد عبدالله - أحمد سعيد الأعصر- محمد جمعة - أحمد طارق.

الهجوم :

محمد أنور (الليمبي) - إسماعيل أشرف.

البدلاء :

سعيد فتحي - الحسيني طه - هشام عبد التواب - مصطفى بهاء- أسامة إبراهيم (كاچو)- عبدالخالق عبد الرحمن- أحمد عيد (شيكا) -عبد العظيم شريف- علي العربي.