تصنيف الفيفا لشهر نوفمبر.. منتخب مصر يتقدم مركزين والأرجنتين في الصدارة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن التصنيف الشهري للمنتخبات وذلك عن شهر نوفمبر، والذي تخلله معسكر لمدة أسبوعين لخوض منافسات تصفيات كأس العالم الأفريقية، وتصفيات اليورو.

وشهد تصنيف الفيفا تقدم منتخب مصر في الترتيب العالمي ليحتل المركز الـ 33، بعدما كان في المركز الـ 35 في شهر أكتوبر، وذلك بعد فوزه في المباراتين التي خاضهما خلال المعسكر.

حيث حقق منتخب مصر الفوز علي كل من جيبوتي، وسيراليون، مما جعله يتقدم مركزين في التصنيف.

ويتصدر منتخب المغرب صدارة المنتخبات الافريقية، ويأتي منتخب مصر في المركز الخامس أفريقيا، وجاء التصنيف كالتالي:

13- المغرب

20- السنغال

28- تونس

30- الجزائر

33- مصر

42- نيجيريا

46- الكاميرون

47- مالي

50- كوت ديفوار

51 - مالي

57- بوركينا فاسو

60 - غانا

فيتوريا كلمة السر في تقدم الفراعنة بتصنيف الفيفا

ومن أهم أسباب تقدم منتخب مصر في التصنيف العالمي، هو الأداء المذهل الذي يقدمه الفراعنة تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، ليكون أحد أبرز المدربين الذين حققوا بداية مثالية من حيث النتائج والأرقام مع المنتخب الوطني.

وجاءت أرقام فيتوريا مع الفراعنة كالتالي:

لعب: 13 مباراة.

فاز: 11 مباراة.

تعادل: مباراة.

خسر: مباراة.

سجل: 31 هدفًا.

دخل مرماه: 6 أهداف.

علي الجانب الأخر واصل منتخب الأرجنتين تصدره للمنتخبات علي حساب إنجلترا وفرنسا، وجاء الترتيب كالتالي:

1- الأرجنتين

2- فرنسا

3- إنجلترا

4- بلجيكا

5- البرازيل

6- هولندا

7- البرتغال

8- إسبانيا

9- إيطاليا

10- كرواتيا