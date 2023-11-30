شكرا لقرائتكم خبر عن نادي 6 أكتوبر يكرم أبطاله الدوليين في حضور رؤساء الاتحادات الرياضية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر الرياضي برئاسة دكتور عبد اللطيف صبحي ، علي تكريم أبطال النادي الدوليين ، في حضور عدد كبير من رؤساء الاتحادات الرياضية .

وجاء أبرز الحضور ، المهندس ياسر إدريس نائب رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد السباحة ، ودكتور مجدي أبو فريخة رئيس اتحاد السلة، والمستشار محمد مصطفي رئيس اتحاد التايكوندو، ودكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وشريف مصطفي رئيس الاتحاد المصري للكونغ فو، والدكتور سيف شاهين رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوي، والمهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بالإضافة إلي المستشار عبد الناصر خطاب رئيس النادي السابق .

وكرم مجلس الإدارة كل من ، اللاعبة منة الحناوي أحسن لاعبة في بطولة العالم لكرة اليد 2004، وأبطال التايكوندو علي محمد حسين ، ولي لي عبد اللطيف و جومانة أحمد وسلمي عبد الفتاح ، ومحمد عماد و معاذ محمد ، ويوسف مصطفي ، وكرمة أحمد ، وأحمد عبد الله ، وأحمد أيمن ، وبطل الكونغو فو سيف الله محمد ، ومدحت علي بطل السباحة لذو الهمم ، ومايكل عزمي ثاني أفريقيا في الشطرنج ، وباسل محمد بطل ألعاب قوي .