شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى المحترفين قبل مواجهة وادى دجلة مع دكرنس.. بتروجت متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر فريق بتروجت بقيادة سيد عيد، ترتيب دورى المحترفين قبل مباراة اليوم بين وادى دجلة ودكرنس في ختام مباريات الجولة العاشرة من دورى المحترفين "القسم الثانى أ"، برصيد 20 نقطة متفوقا على غزل المحلة صاحب نفس الرصيد بفارق الأهداف.

وسيكون وادى دجلة أمام فرصة للتساوى مع بتروجت وغزل المحلة في عدد النقاط حال فوزه اليوم على دكرنس، والتي ستنطلق في الثانية والنصف عصر اليوم.

جدول ترتيب دورى المحترفين قبل مباريات الجولة العاشرة

1 بتروجت 20 نقطة

2 غزل المحلة 20 نقطة

3 حرس الحدود 18 نقطة

4 لافيينا 18 نقطة

5 بترول أسيوط 18 نقطة

6 وادى دجلة 17 نقطة

7 السكة الحديد 15 نقطة

8 أبو قير للأسمدة 15 نقطة

9 طنطا 15 نقطة

10 راية 14 نقطة

11 القناة 13 نقطة

12 بروكسى 13 نقطة

13 مكادى 12 نقطة

14 أسوان 12 نقطة

15 دكرنس 12 نقطة

16 الاتصالات 11 نقطة

17 مصر المقاصة 6 نقاط

18 النجوم 6 نقاط

19 جمهورية شبين 5 نقاط

20 النصر للتعدين 4 نقاط

يستضيف فريق وادى دجلة في الثانية والنصف عصر اليوم الخميس، فريق دكرنس على استاد السلام الدولى، في ختام منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دورى المحترفين.

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، حيث نجح فريق وادى دجلة في الفوز على النجوم بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، فيما تعادل دكرنس مع طنطا بهدف لمثله في نفس الجولة.

ويسعى الكرواتى توليتش المدير الفني لفريق وادى دجلة، إلى مواصلة نتائجه المميزة مع الفريق وتحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل مواصلة المنافسة على خطف بطاقة التأهل للدورى الممتاز في الموسم المقبل، وحذر اللاعبين من انتفاضة دكرنس، وطالبهم بضرورة استغلال الفرص التي تتيح لهم وإنهاء المباراة مبكرا.

ويحتل فريق وادى دجلة المركز الثانى في ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 17 نقطة قبل انطلاق الجولة العاشرة، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلت شباكهم 14 أهداف.

في المقابل، يأمل أيمن الجمل المدير الفني لفريق دكرنس، إلى العودة بنتيجة إيجابية من القاهرة، وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز والثلاث نقاط التي ستدفع الفريق عدة مراكز، وحذر من خطورة مهاجم الفريق الدجلاوى وتضييق المساحات أمامهم.

ويحتل فريق دكرنس المركز الثالث عشر في ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 12 نقطة قبل انطلاق الجولة العاشرة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 5 لقاءات ولم يتذوق طعم الهزيمة حتى الآن، وسجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلت شباكهم 6 أهداف.