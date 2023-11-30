شكرا لقرائتكم خبر عن على عاشور يتمسك بهلال مطروح ويرفض عروض دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك على عاشور المدير الفني لفريق هلال مطروح بالبقاء في منصبه ورفض العروض التي تلقاها من ناديين في دوري المحترفين في ظل الطفرة التي حققها مع الفريق ونجاحه في الصعود بالفريق للمركز الثاني في المجموعة السادسة بدوري القسم الثاني ب، بعدما كان يحتل الفريق المركز قبل الأخير في المجموعة.

وتولى عاشور القيادة الفنية لفريق هلال مطروح في 3 مباريات أمام طلائع الأسطول والاوليمبي والمجد حقق الفوز بها جميعا ليصل الفريق للنقطة 10 في المركز الثاني بجدول الترتيب.

ويستضيف فريق وادى دجلة في الثانية والنصف عصر اليوم الخميس، فريق دكرنس على استاد السلام الدولى، في ختام منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دورى المحترفين.

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، حيث نجح فريق وادى دجلة في الفوز على النجوم بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، فيما تعادل دكرنس مع طنطا بهدف لمثله في نفس الجولة.