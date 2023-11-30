شكرا لقرائتكم خبر عن التسليم والتسلم والتصويب أبرز ملامح مران الأهلي قبل السفر لتنزانيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الختامي بالقاهرة صباح اليوم على ملعب التتش قبل السفر إلى تنزانيا عصر اليوم؛ استعدادا لمباراة يانج أفريكانز المقرر لها مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.

وأجرى لاعبو الفريق عمليات الإحماء وجزء بدني قبل المشاركة في تدريبات الكرة والتي حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجزء الخططي.

وركز كولر خلال المران على بعض الفقرات الفنية مثل التسليم والتسلم والتصويب على المرمى وبعض التدريبات الفنية الأخرى

وأدى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف رباعي حراسة المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس قبل المشاركة في تدريبات الكرة.

وشارك طاهر محمد وبيرسي تاو في التدريبات الجماعية بعد تعافيهما من الإصابة، فيما عقد كولر جلسات مع الجهاز المعاون له لمواصلة التحضير لمباراة يانج أفريكانز.

وكان الأهلي قد افتتح مشواره في دور المجموعات بالفوز على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد السلام.

وأغلق الأهلي ملف بطولة الدوري الممتاز، وبدأ الفريق التحضير اليوم لمباراة يانج أفريكانز حيث خاض مرانه صباحا على ملعب التتش بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس، قبل السفر إلى تنزانيا عصر اليوم.



الاهلي



الجري



السولية



امام وهاني



تدريبات الاهلي



جانب من التدريبات



جزء من مران الجري



جلسة اللاعبين مع كولر



ديانج وعاشور



طاهر



فقرة الاطالات



فقرة الجري



كهربا



كوكا



مران الاهلي



مران الحراس



ندريبات بدنية



هاني مع إمام