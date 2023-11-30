شكرا لقرائتكم خبر عن روان العربي تتأهل إلى ربع نهائى بطولة هونج كونج للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت البطلة المصرية روان العربي، لاعبة وادي دجلة، إلى الدور ربع النهائي ببطولة هونج كونج للاسكواش، التى تستضيفها هونج كونج خلال الفترة بين 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يجعلها بفئة البلاتينيوم، أعلى فئة في بطولات الاسكواش.

وفازت روان العربي على الماليزية أيفا أزمان في دور الـ 16 بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 29 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-5, 11-9.

ونجح 6 لاعبين مصريين وهم، علي فرج، نور الشربيني، طارق مؤمن، مازن هشام، ومصطفى عسل، وهانيا الحمامي في التأهل إلى الدور ربع النهائي.

يذكر أن الثنائي المصري، مصطفى عسل وهانيا الحمامي يحملان لقب البطولة عن النسخة الماضية، وكانت البطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً للسيدات، قد اضطرت إلى الانسحاب من البطولة بسبب إصابة القدم التي تعرضت لها في بداية الموسم.