شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى يجرى تغييرين في تشكيل سيراميكا أمام البنك بدورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، على إجراء بعد التعديلات على تشكيل الفريق أمام فريق البنك الأهلى على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الجولة السابعة من دورى nile.

ويدرس أيمن الرمادى الدفع بسعد سمير في دفاع سيراميكا لتعويض غياب رجب نبيل الموقف بعد الحصول على الكارت الأحمر في مواجهة الأهلى الماضية.

وكما يفاضل أيمن الرمادى بين أحمد ياسر ريان ورشيد أحمد للدفع بأحدهما بجوار النيجيري جون إيبوكا بدلا من الجزائرى أحمد القندوسى الذى يغيب عن المباراة للإصابة، أو تعويضه بجاستن أرثر في وسط الملعب والإبقاء على نفس الطريقة التي يلعب بها.

ويغيب عن سيراميكا كل من الجزائرى أحمد قندوسى وحسين حسنى للإصابة، بالإضافة إلى غياب رجب نبيل مدافع الفريق للإيقاف بعد الحصول على الكارت الأحمر أمام الأهلى فى المباراة الماضية والتى انتهت بهزيمة الفريق بهدفين مقابل هدف.

وبدأ سيراميكا مبارياته فى دورى Nile بالهزيمة من الاتحاد السكندرى بهدف نظيف، ثم التعادل مع فاركو بهدفين لمثلهما، ثم الفوز على الداخلية برباعية نظيفة، ثم الخسارة من طلائع الجيش بهدف نظيف، ثم الفوز على بيراميدز بهدفين نظيفين، ثم الهزيمة من الأهلى بهدفين مقابل هدف.

ويحتل سيراميكا المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط بعدما لعب 6 لقاءات فاز فى مباراتين وتعادل فى لقاء وخسر ثلاث مباريات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.