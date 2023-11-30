شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكثف البحث عن "باك شمال" لتعويض غياب فتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولي نادى الزمالك، خاصة اللجنة المسئولة عن الكرة، البحث عن ظهير ايسر، ذات مستوى مميز، لضمه إلى صفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويكثف مسئولو الزمالك البحث عن لاعب في مركز الباك الشمال لتعويض غياب أحمد فتوح الذى تم عرضه للبيع ومعه محمد صبحى و مصطفى الزنارى على خلفية مغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة زد في الدورى.

وينتهى إيقاف فتوح مع الزمالك يوم 7 ديسمبر المقبل، خاصة وأن الإيقاف بدأ 7 نوفمبر ، ووفقا للقرار فمن المقرر أن يفتقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جهود أحمد فتوح فى ثلاث مباريات، بعد قرار إيقافهم لمدة شهر، من قبل مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب.