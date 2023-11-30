شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعيد خدمات عبد الرحمن مجدى أمام البنك الأهلى فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، خدمات عبد الرحمن مجدى لاعب وسط الدراويش أمام البنك الأهلي في المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع الثامن من مسابقة دوري nile.

وغاب عبد الرحمن مجدي عن الإسماعيلى أمام بيراميدز بعدما عاني من تورم والتهابات في وجه بعد خلع ضرسه الأمر الذي منعه من المشاركة في المواجهة الماضية التي خسرها الفريق بهدفين مقابل هدف.

يبدأ فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، اليوم الخميس، الاستعداد لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها الثلاثاء المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع الثامن من مسابقة دوري Nile.

ومنح إيهاب جلال اللاعبين راحة أمس الأربعاء، من التدريبات بعد السقوط أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري Nile.

ويسعى إيهاب جلال لتجهيز اللاعبين بشكل قوى في محاولة لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق منذ الفوز على الاتحاد السكندرى.