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إصابة صبرى رحيل بكسر في الترقوة ويغيب عن الجونة لمدة شهرين

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القاهرة - سامية سيد -  

أعلن نادي الجونة، عن إصابة صبرى رحيل لاعب الفريق بكسر في عظام الترقوة أثناء التدريبات قبل مباراة طلائع الجيش في مسابقة الدوري الممتاز، وسيغيب لمدة شهرين للعلاج .

 

ونشر نادي الجونة في بيان رسمي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ، "تمنياتنا بالشفاء العاجل للاعب صبري رحيل بعد خضوعه لعملية جراحية بعدما تعرض لكسر في عظام الترقوة أثناء التدريبات، و سيغيب لمدة شهرين للعلاج".

 

 

يستضيف طلائع الجيش بقيادة مدربه عبد الحميد بسيوني نادي الجونة بقيادة علاء عبد العال في السابعة مساءً بإستاد جهاز العسكري ضمن منافسات الجولة السابعة من ( دوري nile ).

 

وتُعد مباراة الليلة مُتكافئة بين الفريقين خاصة وإنهما مُتقاربين في جدول المسابقة حيث يحتل الطلائع المركز السابع برصيد 10 نقاط جمعهم من 6 مباريات ، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 6 أهداف واستقبلت شباكه خمسة أهداف.

 

فيما يأتي فريق الجونة في المركز الثامن خلف الطلائع مُباشرة برصيد 9 نقاط جمعهم من 6 مباريات حيث فاز في مباراتين وخسر مباراة وتعادل في 3 مباريات وسجل الفريق الساحلي 7 أهداف واستقبلت شباكه خمسة أهداف.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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