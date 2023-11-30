شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة صبرى رحيل بكسر في الترقوة ويغيب عن الجونة لمدة شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن نادي الجونة، عن إصابة صبرى رحيل لاعب الفريق بكسر في عظام الترقوة أثناء التدريبات قبل مباراة طلائع الجيش في مسابقة الدوري الممتاز، وسيغيب لمدة شهرين للعلاج .

ونشر نادي الجونة في بيان رسمي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ، "تمنياتنا بالشفاء العاجل للاعب صبري رحيل بعد خضوعه لعملية جراحية بعدما تعرض لكسر في عظام الترقوة أثناء التدريبات، و سيغيب لمدة شهرين للعلاج".