تعرف على تشكيل وادى دجلة ودكرنس في دورى المحترفين

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القاهرة - سامية سيد - أعلن إيجور توليتش وأيمن الجمل، المديران الفنيان لفريقى وادي دجلة ودكرنس، التشكيل الرسمى للمواجهة التي ستنطلق في الثانية والنصف عصر اليوم، في ختام منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دورى المحترفين.

جاء تشكيل وادى دجلة كالتالى:

حراسة المرمى: عبد الكافى رجب

الدفاع: عمر عدلى، محمد جابر، شريف ماهر، إسلام كانو

الوسط: محمود السيد، كليسون ديلون، يوسف أويا، محمد عبد العاطى، أحمد سيد

الهجوم: وليد عطية

فيما جاء تشكيل دكرنس كالتالى..

حراسة المرمى: محمد العربى فرج

الدفاع: أحمد الشاذلى، أحمد جمال، أحمد الدماطى، زياد ياسر

الوسط: مؤمن سمير، كريم بدير، كاظم صبرى، محمد رضا

الهجوم: معتز إبراهيم، أحمد معروف

يستضيف فريق وادى دجلة في الثانية والنصف عصر اليوم الخميس، فريق دكرنس على استاد السلام الدولى، في ختام منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دورى المحترفين.

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، حيث نجح فريق وادى دجلة في الفوز على النجوم بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، فيما تعادل دكرنس مع طنطا بهدف لمثله في نفس الجولة.

ويسعى الكرواتى توليتش المدير الفني لفريق وادى دجلة، إلى مواصلة نتائجه المميزة مع الفريق وتحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل مواصلة المنافسة على خطف بطاقة التأهل للدورى الممتاز في الموسم المقبل، وحذر اللاعبين من انتفاضة دكرنس، وطالبهم بضرورة استغلال الفرص التي تتيح لهم وإنهاء المباراة مبكرا.

ويحتل فريق وادى دجلة المركز الثانى في ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 17 نقطة قبل انطلاق الجولة العاشرة، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلت شباكهم 14 أهداف.

في المقابل، يأمل أيمن الجمل المدير الفني لفريق دكرنس، إلى العودة بنتيجة إيجابية من القاهرة، وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز والثلاث نقاط التي ستدفع الفريق عدة مراكز، وحذر من خطورة مهاجم الفريق الدجلاوى وتضييق المساحات أمامهم.

ويحتل فريق دكرنس المركز الثالث عشر في ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 12 نقطة قبل انطلاق الجولة العاشرة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 5 لقاءات ولم يتذوق طعم الهزيمة حتى الآن، وسجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلت شباكهم 6 أهداف.