شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ صرف رواتب الموظفين والعمال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت خزينة نادي الزمالك في صرف رواتب الموظفين والعمال بالقلعة البيضاء، اليوم، الخميس، بعدما قرر مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب صرف الرواتب في موعدها ليصبح الشهر الثاني علي التوالي الذي يقوم مجلس الإدارة بصرفه في موعده.

وتوافد موظفي وعمال نادي الزمالك علي خزينة النادي للحصول علي رواتبهم، خاصة وإن حسام المندوه أمين صندوق الزمالك، كان من أحد وعوده الانتخابية أن يقوم بصرف الرواتب في موعدها.

هذا وكان حقق فريق الزمالك فوزًا مستحقًا أمام نظيره مودرن فيوتشر، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأربعاء، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدورى المصرى.

سجل هدفي الزمالك كل من أحمد سيد زيزو في الدقيقة 40 من ضربة جزاء، وإبراهيما نداي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الأول.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى، برصيد 11 نقطة، بعدما خاض 7 مباريات، حقق الفوز فى3 مباريات وخسر مباراتين، وتعادل فى مثلهم، وسجل لاعبوه 14 هدفا، وتلقت شباكه 9 أهداف، فيما يحتل مودرن فيوتشر المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 12 نقطة، بعدما لعب 7 مباريات حقق الفوز فى 4 لقاءات، وخسر ثلاثة مواجهات، وسجل لاعبوه 8 أهداف، وتلقت شباكه 6 أهداف.