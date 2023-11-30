شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الجواد ينسحب من دور الـ 16 ببطولة هونج كونج للاسكواش بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطر البطل المصرى كريم عبد الجواد، إلى الانسحاب من دور الـ 16 ببطولة هونج كونج للاسكواش، التى تستضيفها هونج كونج خلال الفترة بين 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يجعلها بفئة البلاتينيوم، أعلى فئة فى بطولات الاسكواش.

وتعرض عبد الجواد خلال مباراته أمام البيروفى دييجو إلياس لإصابة فى القدم أجبرته على الانسحاب من اللقاء والذى انتهى بفوز لاعب بيرو بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 7-2.

ونجح 7 لاعبين مصريين وهم، على فرج، نور الشربينى، طارق مؤمن، مازن هشام، مصطفى عسل، روان العربى، وهانيا الحمامى فى التأهل إلى الدور ربع النهائى.

يذكر أن الثنائى المصرى، مصطفى عسل وهانيا الحمامى يحملان لقب البطولة عن النسخة الماضية، وكانت البطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً للسيدات، قد اضطرت إلى الانسحاب من البطولة بسبب إصابة القدم التى تعرضت لها فى بداية الموسم