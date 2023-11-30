التجديف يدعو لحضور بطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق غدًا الجمعة في السابعة صباحا بطولة الجمهورية للتجديف الأرضي داخل الصالات "الأرجوميتر" في المركز الأولمبي بالمعادي، والتي تنظمها الاتحاد المصري للتجديف برئاسة الدكتور عمرو النوري ونائبه العميد/ شريف القماطى. من المتوقع أن يشارك في هذه البطولة أكثر من 500 لاعب ولاعبة يمثلون 13 نادي تجديف من مختلف أنحاء الجمهورية تضمنت قائمة المشاركين في البطولة النوادي التالية: المعادي واليخت، المقاولون، المصري، طلائع الجيش، اتحاد الشرطة، القناة بالإسماعيلية، هيئة بورسعيد، البنك الأهلي، طلائع الأسطول، يخت الجيزة، الكهرباء، المنصورة، والأقصر يتنافس المشاركين في مسابقات البطولة على مسافات مختلفة، بما في ذلك 500 متر و 1000 متر و 2000 متر، بالإضافة إلى سباق 500 متر تتابع للرجال والسيدات. وتشمل الفئات العمرية المشاركة في البطولة فئات العمومي وتحت 23 سنة وناشئين تحت 19 سنة وبراعم تحت 16 سنة وفئة خفيف الوزن للسيدات والرجال.

تم تعيين أحمد حلمي غريب رئيسًا لهيئة حكام بطولة الجمهورية للتجديف الأرضي داخل الصالات "الأرجوميتر"، واللواء محمد نور سالم مديرًا للبطولة، وأحمد حلمي مساعد مدير البطولة

تعكس مسابقات تجديف الصالات اهتمامًا متزايدًا، وذلك بفضل تحقيق المنتخب المصري للتجديف نجاحًا كبيرًا في بطولة العالم السابقة حيث حصد العديد من ميداليات ونتطلع الى المزيد العام القادم، حيث يستعد المنتخب حاليًا للمشاركة في بطولة العالم القادمة التي ستقام في فبراير 2024

صرح العميد شريف القماطى، نائب رئيس اتحاد التجديف والمشرف على لجنة التجديف الشاطئي وعضو اللجنة الأولمبية، قائلاً: "تعتبر بطولة الجمهورية للتجديف الأرضي داخل الصالات فرصة رائعة للاعبين واللاعبات للتنافس وإظهار مهاراتهم في هذه الرياضة المتميزة. نحن فخورون بتنظيم هذه البطولة ونأمل أن تكون منصة لاكتشاف المواهب الجديدة وتعزيز رياضة التجديف في مصر ستكون هذه البطولة فرصة للجمهور للتعرف على رياضة التجديف الأرضي ومتابعة أداء اللاعبين الواعدين نتطلع إلى مشاركة قوية ونجاح كبير في بطولة الجمهورية للتجديف الأرضي داخل الصالات "الأرجوميتر"، ونأمل أن يستمر تطور رياضة التجديف في مصر وتحقيق نتائج إيجابية في المستقبل