حجم الحضور الجماهيري في مباراة الزمالك وسوار بـ الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيرة سوار الغيني ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع سوار يوم الأحد المقبل الموافق 3 ديسمبر، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد السلام.

وبحسب التقارير الصحفية فقد وافقت الجهات الأمنية على حضور 15 ألف مشجع في مباراة الزمالك وسوار الغيني بالكونفدرالية.

ويسعى الزمالك لحشد جماهيره لمساندة الفريق في مباراته القادمة أمام سوار الغيني.

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وكان الفارس الأبي قد استهل مشوارة في دور المجموعات بالفوز على أبو سليم الليبي بهدف دون رد عن طريق يوسف أوباما.

كما واصل الزمالك انتصاراته بالفوز على مودنر فيوتشر أمس الأربعاء بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.