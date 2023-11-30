تشكيل اهلي جدة أمام أبها في الدوري السعودي.. محرز أساسيًا وفيرمينو بديلًا

أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي اهلي جدة، لمباراة أبها في دوري روشن السعودي.

وستقام مباراة الاهلي ضد أبها على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي.

تشكيل الاهلي لمباراة أبها في الدوري السعودي

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: بسام الحريجي، روجر إيبانيز، عبد الباسط هندي، سعد بالعبيد.

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الوسط: فرانك كيسيه، محمد المجحد، آلان سانت ماكسيمان، غابري فيجا، رياض محرز.

الهجوم: فراس البريكان.

وتضم قائمة البدلاء “عبد الرحمن الصانبي، علي مجرشي، ريان حامد، إبراهيم الزبيدي، عبد الكريم دارسي، زياد الجهني، علي الأسمري، روبيرتو فيرمينو، سميحان النابت”.

ويحتل فريق الاهلي، المركز الثالث في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 27 نقطة من 14 مباراة.

بينما يتواجد فريق أبها في المركز الخامس عشر بترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 13 نقطة.