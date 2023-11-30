مهاجم الزمالك يشعل صراع قطري فنزويلي في يناير

أشعل مهاجم الزمالك الصراع بين الدوري القطري ونظيرة الفنزويلي للتعاقد معه في موسم الإنتقالات الشتوية المقبلة بـ يناير.

وبحسب التقارير الصحفية فإن البنيني سامسون أكينولا مهانجم الزمالك تلقى عروضًا من قطر والدوري الفنزويلي، للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي المقبل.

وتألق أكينولا مع الزمالك في الفترة الماضية وسجل هدفاً في فوز الفارس الأبيض على بيراميدز ضمن منافسات كأس مصر.

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وشارك مع الزمالك في فوزه على أبو سليم بالكونفدرالية ومودرن فيوتشر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يحسم معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني بنادي الزمالك مصير تلك العروض، خاصة أن الأمر مرتبط بفك القيد وإمكانية إبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيرة سوار الغيني في إطار مباريات الجولة الثانية من مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.