نجم برشلونة يسابق الزمن للعودة من الإصابة

غاب الحارس الألماني، مارك أندريه تير شتيجن، عن صفوف برشلونة خلال الفترة الأخيرة وذلك بسبب الإصابة التي يعاني منها في أسفل الظهر.

وقد غادر حارس المرمى الألماني المعسكر التدريبي للمنتخب الألماني منذ عشرة أيام بسبب آلام أسفل الظهر التي منعته من اللعب ضد رايو فايكانو وبورتو.

وقد كان إيناكي بينيا بديلاً له، خاصة في المعركة ضد الفريق البرتغالي الذي وصل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن مشاعر تير شتيجن أفضل وهناك تفاؤل بشأن عودته للظهور، ولكن إذا لم يصل في الوقت المناسب فهناك راحة البال لأن بينيا أثبت أنه مستعد لحماية عرين النادي الكتالوني.

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كما أن لاعبون مثل سيرجي روبرتو، الذي عانى من إصابة جديدة، وجواو كانسيلو، الذي أنهى المباراة يوم الثلاثاء بأوتار الركبة المثقلة لدرجة أنه طلب التغيير قبل وقت قصير من النهاية، حضروا تدريبات اليوم وبالتالي وجوده ضد أتلتيكو ليس في خطر.

كما عمل مارتينيز وجولز كوندي وأوريول روميو وماركوس ألونسو، كما شارك شتيجن في التدريبات من أجل المحاولة للتواجد أمام الروخي بلانكوس.