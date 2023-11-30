أليجري يكشف حقيقة رحيله عن يوفنتوس

رد ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس، بطريقة دبلوماسية على أنباء رحيله عن السيدة العجوز، الصيف المقبل.

وزعمت تقارير صحفية عديدة في الأيام القليلة الماضية، باقتراب أليجري، من مغادرة البيانكونيري عقب نهاية الموسم الجاري.

وربطت الصحافة الإيطالية يوفنتوس بالتعاقد مع أنطونيو كونتي المدير الفني السابق للسيدة العجوز، ليكون المدرب القادم في الموسم المقبل.

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وقال أليجري في تصريحات أبرزها موقع “توتو ميركاتو” الإيطالي: “نحن نتحدث دائما عن المستقبل في هذه الفترة، لدي عقد مع يوفنتوس حتى عام 2025، ونحن نعمل معا من أجل مستقبل النادي”.

وأضاف “أتفق بشكل جيد جدا مع المديرين الجدد، وهناك انسجام جيد ليحظى يوفنتوس بمستقبل رائع، الناس يرحلون عن يوفنتوس لكن الحمض النووي يظل موجودا”.

وختم “نحن بحاجة إلى التزام الهدوء والعمل بصمت بعيدا عن الأضواء، أنا على توافق مع إدارة النادي بشكل جيد جدا”.