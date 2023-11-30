إيقاف حمدي فتحي مع الوكرة القطري وتغريمه ماليًا

تلقى الدولي حمد فتحي نجم وسط منتخب مصر والوكرة ضربة قوية في الساعات الماضية من جانب الاتحاد القطري لكرة القدم.

وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد القطري إيقاف اللاعب حمدي فتحي بإيقافه مباراتين وغرامة 5 آلاف ريال بسبب اللعب العنيف ضد المنافس.

ودونت اللجنة في بيان رسمي عبر مواقع التواصل الإجتماعي”إكس “:” إيقاف اللاعب حمدي فتحي عبد الفتاح لاعب نادي الوكرة لمباراتين، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000 ريال قطري”.

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وأضاف اللجنة في بيانها “وذلك بسبب اللعب العنيف تجاه المنافس في مباراة نادي الوكرة والنادي العربي بتاريخ 2023.11.25 و ذلك استنادا للمادة رقم ‎2/1/47)‏ من لائحة الانضباط للموسم الرياضي 2023-2024”.

وتلقى حمدي فتحي نجم الاهلي السابق بطاقة حمراء في الدقيقة 79 من مباراة الوكرة والعربي عقب تدخله القوي على ماركو فيراتي لاعب ومنتخب إيطاليا.