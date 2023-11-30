عيد عبدالملك: الزمالك ليس بعيدًا عن الفوز بالدوري نهاية الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - قال أحمد عيد عبدالملك نجم نادي الزمالك السابق، إن معتمد جمال المدير الفني المؤقت يسير بشكل جيد مع فريق الزمالك، لكن هذا لا يمنع التعاقد مع مدرب اجنبي.

وأوضح "عبدالملك"، في تصريحات تلفزيونية، أن الزمالك نجح في تحقيق نتائج إيجابية الفترة الماضية، والأهم هو الفوز وحصد النقاط لإستكمال مشوار المنافسة على الدوري الممتاز.

وأكد أن عدم استقبال الزمالك أهداف في مباراة الأمس أمام فيوتشر في الدوري وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية مؤشر جيد، والفريق لديه فرصة كبيرة في المباراة القادمة أمام سوار الغيني في الكونفدرالية لتحقيق فوز جديد.



وأضاف أن خوض الفريق لـ3 مباريات فى الكونفدرالية على ملعبه يساهم في تطور اللاعبين وظهورهم بحالة جيدة، لافتًا إلى أن فريق فيوتشر لم يكن معتاد على الضغط بعدما خاض مباراة قوية أمام سوبر سبورت، ولكن لاعبي الزمالك معتادين على الضغوط القارية.



وأشار إلى أن معتمد جمال تحدث بشكل ايجابي عن لاعبي الزمالك وناصر منسي ومصطفى شلبي ومحمود شيكابالا بعد اللقاء وهو شئ جيد يحسب للمدرب على دعمه وثقته في اللاعبين، لافتًا إلى أن ابراهيما أنداي لم يمتلك امكانيات جيدة لكنه لم يُظهر سوى 20% منها.



وشدد على أن الزمالك ينافس على بطولات منها نهائي كأس مصر، وكأس الكونفدرالية الأفريقية، مؤكدًا أن الفوز بالدوري الممتاز أيضا ليس بعيدًا للدرجة التي يتحدث عنها البعض.