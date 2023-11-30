صلاح يتفوق على هالاند ويفوز بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي.. صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حصد الفرعون المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، جائزة لاعب شهر أكتوبر 2023، من رابطة اللاعبين المحترفين في الدوري الإنجليزي.

ونشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول صورة صلاح، الفائز بجائزة أفضل لاعب الشهر عن شهر أكتوبر من رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجمهور، متفوقًا على النجم ايرلينج هالاند.

تفوق محمد صلاح على ايرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي، وكالوم ويلسون مهاجم فريق نيوكاسل يونايتد، وجيمس ماديسون لاعب فريق توتنهام، وديكلان رايس لاعب فريق أرسنال، وبريان مبيومو لاعب فريق برينتفورد.

مساهمات صلاح مع ليفربول أكتوبر الماضي

لعب صلاح في شهر أكتوبر الماضي 3 مباريات في الدوري الإنجليزي أمام برايتون وإيفرتون ونوتنجهام فورست.

سجل محمد صلاح 5 أهداف، هدفين في مرمى إيفرتون وبرايتون، وهدفا في شباك نوتنجهام فورست.

ويستضيف فريق ليفربول نظيره لاسك لينز النمساوي، في الجولة الخامسة من دور مجموعات الدوري الأوروبي، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد "آنفيلد".