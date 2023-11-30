عقوبات مالية تنتظر المُنسحبين.. اتحاد الكرة يحذر الأندية المشاركة في كأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه لن يتم تغيير موعد مباريات كأس الرابطة، لأنه تم وضع المباريات خلال فترة التوقف الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأضاف "حسين"، في تصريحات تلفزيونية على فضائية "أون تايم سبورتس"، أنه اتحاد الكرة لم يتلقى اخطارًا من نادي الزمالك بشأن تأجيل مبارياته في بطولة كأس الرابطة بسبب خوضه لمعسكر خارجي في الإمارات في شهر يناير القادم.

إذا قرر الزمالك الانسحاب من بطولة كأس الرابطة، سيُحرم من جائزة المشاركة في بطولة الدوري المصري المقدرة بمليون جنيه.

وتمنى عضو اتحاد الكرة تنظيم مصر بطولة كأس العالم للشباب في 2025، مؤكدًا أنه مصر تمتلك بنية تحتية واستادات رياضية على أعلى مستوى، والدولة بأكملها مستعدة لتنظيم هذا الحدث الكبير.

وأشار إلى أنه حتى الأن لم يتم تحديد مواعيد نهائية ورسمية لبطولة كأس الرابطة، وفي حال تم تحديد مواعيد رسمية، لن يتم تأجيلها، وسيتم خوض المباريات فى المواعيد التى سيتم إعلانها.