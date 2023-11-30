منتخب مصر يتقدم مركزين في تصنيف فيفا الدولي والبرازيل تتراجع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن التصنيف العالمي الشهري للمنتخبات، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الأخيرة، والتي شهدت مشاركات كافة المنتخبات على مستوى العالم، في المنافسات القارية.

وتقدم منتخب مصر الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، مركزين، ليصبح في المركز 33 في التصنيف العالمي للمنتخبات، بعد ما كان في المركز الـ35.

وبعد الفوز في آخر مباراتين أمام جيبوتي 6/0 وسيراليون 2/0، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، حافظ منتخب مصر الأول على المركز الخامس في قائمة أفضل منتخبات أفريقيا.

كذلك تقدم منتخب تونس أربعة مراكز، والجزائر ثلاثة مراكز، في حين تراجع منتخب المغرب مركزًا واحدًا، بينما هبطت منتخبات نيجيريا والكاميرون ومالي في التصنيف.

حافظ منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم على صدارة التصنيف العالمي، خاصة بعد الفوز على منتخب البرازيل مؤخرًا، بينما تراجع منتخب البرازيل للمركز الخامس بعدما كان ثالثا.

ترتيب أفضل 11 منتخبًا إفريقيًا في تصنيف فيفا:

1- منتخب المغرب (14 عالميًا)

2- منتخب السنغال (20 عالميًا)

3- منتخب تونس (28 عالميًا)

4- منتخب الجزائر (30 عالميًا)

5- منتخب مصر (33 عالميًا)

6- منتخب نيجيريا (42 عالميًا)

7- منتخب الكاميرون (47 عالميًا)

8- منتخب كوت ديفوار (51 عالميًا)

9- منتخب مالي (52 عالميًا)

10- منتخب بوركينا فاسو (57 عالميًا)