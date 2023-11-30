بدون موديست وعودة المصابين.. قائمة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، منذ قليل مطار القاهرة الدولي؛ متوجهة إلى تنزانيا لخوض مباراة يانج أفريكانز مساء السبت، القادم في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأدى لاعبو الأهلي المران الأخير على ملعب مختار التتش، صباح اليوم الخميس، بالركض حول الملعب وإجراء التقسيمات، بمشاركة اللاعبين.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين أكد خلالها على أهمية التركيز الشديد وبذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة، وتحقيق الفوز في المباراة على حساب يانج أفريكانز لتأكيد صدارة المجموعة.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي لكرة القدم، قائمة مباراة يانج أفريكانز، والتي ستقام في تمام الساعة العاشرة مساءً السبت القادم، في ذهاب منافسات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت القائمة مكونة من 24 لاعبًا النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد هاني - أكرم توفيق - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - خالد عبد الفتاح - علي معلول - كريم الدبيس.

خط الوسط: اليو ديانج – أحمد نبيل كوكا – امام عاشور - محمد مجدي أفشة - مروان عطية - عمرو السولية - حسين الشحات - أحمد عبد القادر - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر - كريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا - صلاح محسن.