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بمشاركة 6 أندية مصرية.. "كاف" يعلن إنشاء رابطة الأندية الإفريقية

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محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إنشاء رابطة الأندية الإفريقية، واختيار دولة كينيا لتكون مقرا للرابطة، وذلك خلال جلسات منتدى الأندية الأفريقية في القاهرة.

وحدد الاتحاد الأفريقي أفضل 80 ناديا في القارة طبقا لتصنيف كاف، للمشاركة في رابطة الأندية الأفريقية، لافتًا إلى أنه في حال عدم تمثيل أي اتحاد وطني بفريق ضمن التصنيف، سوف يقوم "كاف" باختيار أفضل أندية الاتحاد الوطني بناءً على مستوى النتائج والتتويجات.

وتتواجد 6 أندية مصرية ضمن أفضل 80 ناديا في القارة هم: "الأهلي – الزمالك – بيراميدز – المصري – فيوتشر – الإسماعيلي".

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