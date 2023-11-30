أبرزهم أكرم توفيق وعبد القادر.. قائمة المستبعدين من مواجهة الأهلي ويانج أفريكانز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي لكرة القدم، قائمة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على فريق يانج أفريكانز، في المباراة التي ستقام السبت القادم، في تمام العاشرة مساءًا، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وجاءت القائمة مكونة من 24 لاعبًا النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - خالد عبد الفتاح - علي معلول - كريم الدبيس.

خط الوسط: اليو ديانج – أحمد نبيل كوكا – امام عاشور - محمد مجدي أفشة - مروان عطية - عمرو السولية - حسين الشحات - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر - كريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا - صلاح محسن.

وإليكم غيابات الأهلي أمام يانج أفريكانز بدوري أبطال إفريقيا

أنتوني موديست: يغيب بسبب الإصابة بشد في العضلة الضامة.

رضا سليم: يغيب بسبب الإصابة بكسر في عظمة الترقوة.

محمد الضاوي كريستو: يغيب بسبب الإصابة بجزع فى الرباط الداخلي للركبة.

محمود متولي: يغيب بسبب الإصابة بإجهاد في العضلة الأمامية.

مصطفى مخلوف: يغيب بسبب فني.

محمد زعلوك: يغيب بسبب فني.

أكرم توفيق: يغيب بسبب فني

كريم نيدفيد: يغيب بسبب فني.

معتز محمد: يغيب بسبب فني.

أحمد عبدالقادر: يغيب بسبب فني.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا، برصيد 3 نقاط بالتساوي مع فريق شباب بلوزداد الجزائري صاحب المركز الثاني بنفس عدد النقاط.