شكرا لقرائتكم خبر عن على أبو جريشة: فتح القيد أمر صعب ونحتاج الصبر على الناشئين والجمهور مستوعب الوضع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد على أبو جريشة رئيس قطاع الكرة بنادى الإسماعيلي، أن مسألة فتح القيد أمر صعب في ظل الأزمة المالية الحالية والاعتماد على الناشئين يحتاج وقتا وصبر من الجميع في الفترة الحالية وسنجني ثماره بعد ذلك.

وقال على أبو جريشة في تصريحات لبرنامج "صباح اون تايم": "قرار وقف القيد جعلنا نعتمد بشكل كبير على الشباب، والفترة الأخيرة الجميع أشاد بمستواهم والنتيجة هنشعر بيها قدام، ونقص الخبرة شيء ينقص الشباب ولكن مع الوقت هيبقي النتيجة ايجابيه مع الأداء".

وتابع أبو جريشة: "مباراة بيراميدز كان ينقصنا عبد الرحمن مجدي ومخلوف ومحمد حسن وثنائى حراسة المرمى وحالة الطرد هي اللي غيرت مجري الماتش، والحكم محمد يوسف عصبي جدا وماينفعش يبقي في حكم كده، إحنا بنتفرج على حكام إنجلترا لازم يمتصوا غضب الجميع".

وأوضح:" إحنا بنستعيد ذكريات 20 سنة لما خرجنا ناشئين زي عبد الله السعيد وحمص وعلي جبر وغيرهم كتير، ونملك لاعبين 2005 2003 2004 وبيلعبوا معانا في الفريق ومستواهم مميز زي العسقلاني وحسن صابر".

وتابع:" أحسن حاجة أن الجمهور مستوعب الكلام ده وعارف ومقدر مستوى الشباب وبيدعهم، وده خلى كل الناشئين في النادي يبقى عندهم أمل أنهم يلعبوا فريق أول".

واختتم أبو جريشة تصريحاته قائلا:" الإسماعيلى مش هيقدر يفتح القيد بالظروف دي، إلا لو الإدارة عندها رأي تانى استطاعت توفير المبالغ المطلوبة".