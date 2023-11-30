كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر للسيدات أمام السنغال اليوم

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القاهرة - سامية سيد -

يخوض منتخب مصر لكرة القدم النسائية الأول بقيادة محمد كمال، مباراة في غاية الأهمية أمام منتخب السنغال، اليوم الخميس في ذهاب الدور الأخير من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024، في دولة المغرب الشقيقة بمشاركة 12 منتخبا.

ما هو موعد مباراة منتخب مصر للسيدات والسنغال ؟

يواجه منتخب مصر نظيره السنغالي في تمام الساعة 7 مساء اليوم الخميس 30 نوفمبر، في العاصمة السنغالية داكار، على أن تلعب مباراة الإياب الثلاثاء 5 ديسمبر المقبل في القاهرة، أي بعد 7 أيام من المباراة الأولى.

كيف استعد منتخب مصر للسيدات لمواجهة السنغال ؟

وصلت بعثة المنتخب للسنغال الاثنين الماضي ولحقت بالعثة اللاعبات المحترفات بالدوري السعودي، كما رفض المدير الفني محمد كمال خوض مران كامل خشية الارهاق للاعبات مساء الاثنين واكتفى بتدريب استشفائي وخاض الفريق تدريباته يومي الثلاثاء والأربعاء بشكل طبيعي، وخاض المنتخب المران الكامل لأول مرة الثلاثاء بانضمام كل اللاعبات الـ22 مع البعثة، حيث اختبر محمد كمال المدير الفني الجاهزية البدنية للاعبات المحترفات، ثم وضع التشكيل الأقرب لخوض اللقاء.

التقيا المنتخبين من قبل في نفس التصفيات المؤهلة لبطولة الكان 2016، والتي أقيمت في الكاميرون نهاية 2016، وتعادلا المنتخبين سلبيًا حينذاك في مباراة الذهاب، بينما حقق منتخبنا الوطني الفوز في مباراة الإياب بهدفين لهدف، وبعد مرور 7 سنوات تتجدد المواجهات من جديد، وتلعب المباراة الأولي في داكار والثانية في القاهرة.

ما هو تاريخ مواجهات المنتخبين قبل لقاء اليوم ؟

ما هو موعد مباراة الإياب بين المنتخبين ؟

يتجدد اللقاء بين المنتخبين في مباراة الإياب، يوم5 ديسمبر المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً فى القاهرة.

ما هي قائمة اللاعبات المحترفات في منتخب مصر ؟