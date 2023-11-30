شكرا لقرائتكم خبر عن مابولو وبواتنج يقودان هجوم الاتحاد.. وزيكو وكاموني في تشكيل زد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق العشري المدير الفني للاتحاد السكندري تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة زد اليوم الخميس، لحساب مباريات الإسبوع السابع من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2024/2023.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح:

الدفاع: هشام صلاح، مصطفى إبراهيم، إسلام أبو سليمة، كريم الديب

الوسط: عمر الوحش، مورو ساليفو، ناصر ناصر

الهجوم: بنجامين بواتنج، رجب عمران، مابولولو

أعلن مجدي عبدالعاطي المدير الفني لفريق زد تشكيل فريقه لمواجهة الإتحاد السكندري مساء اليوم الخميس، لحساب مباريات الإسبوع السابع من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2024/2023.

وتنطلق صافرة هذه المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءاً بتوقيت القاهرة، والتي يستضيفها "ستاد الإسكندرية" معقل فريق الإتحاد.

ولعب زد 6 مباريات في بطولة الدوري حتى الآن، حقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مثلها، ليحصد 12 نقطة حتى الآن.

وعلى الجناب الأخر يمتلك الإتحاد السكندري 11 نقطة في رصيده، حيث يحتل الفريق المركز السادس، بعدما خاض الفريق ستة مباريات، حقق الفوز فى 3 مناسبات، وتعادل مرتين، وتعرض للخسارة في مباراة.

وجاءت تشكيلة زد الرسمية في مباراة اليوم أمام الإتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

في الدفاع: محمد سمير - محمد إسماعيل - علي جمال - مصطفى العش

خط الوسط: بيتر ميتوموشي - عبدالله مجدي - أحمد عاطف

في الهجوم: مصطفى سعد ميسي - مصطفى زيكو - دبلسون كموني