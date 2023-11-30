شكرا لقرائتكم خبر عن وادي دجلة يتقدم على دكرنس بثنائية نظيفة فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق وادي دجلة في التقدم على فريق دكرنس بهدفين نظيفين في الشوط الأول، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الخميس، في ختام منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري المحترفين.

سجل محمود دياسطي الهدف الأول لوادي دجلة في الدقيقة 31، وأضاف محمد عبد العاطي الهدف الثاني من ركلة حرة في الدقيقة 42.

وشهد الشوط الأول نقل محمد العربي حارس دكرنس الي المستشفى بعد اصطدم رأسه بالقائم، ليعوضه محمود عبد المنصف في حراسة المرمى.

جاء تشكيل وادى دجلة كالتالى:

حراسة المرمى: عبد الكافى رجب

الدفاع: عمر عدلى، محمد جابر، شريف ماهر، إسلام كانو

الوسط: محمود دياسطي، كليسون ديلون، يوسف أويا، محمد عبد العاطى، أحمد سيد

الهجوم: وليد عطية

فيما جاء تشكيل دكرنس كالتالى..

حراسة المرمى: محمد العربى فرج

الدفاع: أحمد الشاذلى، أحمد جمال، أحمد الدماطى، زياد ياسر

الوسط: مؤمن سمير، أحمد عصام فرج، أحمد عيد فيصل، كاظم صبرى، محمد رضا

الهجوم: معتز إبراهيم

يحتل فريق وادي دجلة المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة ، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في5 ، وسجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلت شباكهم 14 أهداف.

ويحتل فريق دكرنس المركز الثالث عشر في ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 12 نقطة قبل انطلاق الجولة العاشرة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 5 لقاءات ولم يتذوق طعم الهزيمة حتى الآن، وسجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلت شباكهم 6 أهداف.