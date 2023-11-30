شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 30/11/2023 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، عودة تاو وطاهر لقائمة الأهلى المسافرة إلى تنزانيا.. واستبعاد أكرم وعبد القادر، والزمالك يبدأ صرف رواتب الموظفين والعمال، واعتماد ترشيح هدايا ملاك لخوض انتخابات لجنة اللاعبين بالأولمبية الدولية. عودة تاو وطاهر لقائمة الأهلى المسافرة إلى تنزانيا.. واستبعاد أكرم وعبد القادر اختار مارسيل كولر المدير الفني للأهلي 22 لاعبا من أجل السفر إلى تنزانيا وخوض مباراة يانج أفريكانز يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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