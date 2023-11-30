شكرا لقرائتكم خبر عن حسني عبد ربه يحتفل بعقيقة "صوفيا" السبت في حضور مشاهير الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم حسني عبد ربه نجم الاسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق حفل عقيقة مولودته صوفيا السبت المقبل ، و رزق حسن عبد ربه قائد الإسماعيلى ومنتخب مصر سابقا، بأحدث مولود فى عائلة القيصر "صوفيا"، حيث نشر عبد ربه صورة عبر صفحته الشخصية على انستجرام خلال حمل مولودته، معلقًا عليها: "الحمد لله الذى رزقني بالذرية من غير حول مني ولا قوة، اللهم اجعلها قرة عيني دائما وأبدا.. الحمد لله.. صوفيا".

وكان حسنى عبد ربه قد بدأ مسيرته مع الإسماعيلى، وكان أصغر لاعب فى الدورى عندما حقق مع الدراويش بطولة الدورى عام 2001-2002، حيث لم يتخط عامه الـ17 وقتها رغم عدم مشاركته فى أى مباراة.



حسنى عبدربه



حسنى عبدربه

اختير عبد ربه صاحب أفضل هدف فى مرمى الأهلى عام 2003 فى مباراة انتهت لصالح الدراويش (2-1) ، فى 2006 أحرز نجم الإسماعيلى الهدف رقم 1500 لناديه فى مرمى بتروجت ، كما اختير أفضل لاعب فى مسابقة الدورى المصرى خلال 2007.

وحقق "القيصر" حسنى عبد ربه العديد من البطولات على مستوى المنتخبات، عكس نادى الإسماعيلى، وفاز بأول الألقاب الأفريقية مع منتخب الشباب موسم 2003 تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، بعد الفوز على منتخب "الأفيال" كوت ديفوار 4/3 فى المباراة النهائية، استطاع الانضمام لكتيبة المنتخب المصرى الأول فى أمم أفريقيا 2004 بتونس كأصغر لاعب فى تاريخ قائمة المنتخب المصرى.