شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس يانج أفريكانز يفوز برئاسة رابطة الأندية المحترفة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز رئيس نادي يانج أفريكانز تولي هيرسي برئاسة رابطة الأندية المحترفة الأفريقية خلال الاجتماع الذى عُقد اليوم الخميس بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بمصر ، كما تم اختيار رئيس نادي كايزر شيفز الجنوب أفريقي نائبا للرابطة.

كما تواجد النادي الأهلي في عضوية رابطة الأندية المحترفة بالإضافة إلى ناديي الترجي التونسي والرجاء المغربي ، وحضر خالد عبد القادر عضو شركة الكرة بالنادي الأهلي ممثلا عن القلعة الحمراء في الانتخابات.

بدأت أعمال تجهيزات تأسيس رابطة الأندية الأفريقية التى يعلن عنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم بشكل رسمي بحضور العديد من رؤساء الأندية الأفريقية وكبار المديرين التنفيذيين.

توافد كبار الشخصيات الرياضية على قاعة الحفل الإطلاق بما في ذلك رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي في بالقاهرة.

وأضاف بيان الكاف "سيعقب اجتماع الرابطة مؤتمر صحفي يظهر فيه رئيس كاف مع أعضاء رابطة الأندية الإفريقية وسيتم بثه بشكل مباشر على منصات كاف".