اخبار الرياضه

الامارات | نعته بـ"الحمار".. ميسي يوجه صفعة جديدة لأسطورة ليفربول"

0 نشر
متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن نعته بـ"الحمار".. يوجه صفعة جديدة لأسطورة " والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الظهور في برنامج خاص بدوري أبطال أوروبا تبثه شبكة "سي بي إس سبورتس" في ميامي لأن أسطورة ليفربول جيمي كاراغر كان حاضرا في البرنامج.

ولا يرتبط ميسي مع كاراغر بعلاقة طيبة خصوصاً بعد الرسالة الخاصة التي وجهها ليونيل إلى كاراغر نعته فيها بـ"الحمار" رداً على انتقاد الإنجليزي له بعدما انتقل من إلى باريس سان جيرمان.

ونقلت وسائل الإعلام الأميركية عن مذيعة البرنامج كيت عبدو: "أنتم تعلمون أننا وجهنا دعوة رسمية إلى إنتر ميامي، وطلبنا من ميسي أن يحضر العرض، هل تعلمون ماذا كان الرد الرسمي؟ ليونيل ميسي لن يحضر في أي برامج تلفزيونية يكون جيمي كاراغر جزءا منها".

 

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا