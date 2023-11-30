اخبار الرياضه

الامارات | الأندية المتأهلة رسمياً إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

0 نشر
متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية المتأهلة رسمياً إلى دور الـ16 من والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن 12 نادياً حتى الآن التأهل الرسمي إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يتقدمها بايرن ميونيخ وريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي وذلك قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وتتبقى أربعة مقاعد سيتحدد هويتها في الجولة السادسة الأخيرة منتصف الشهر المقبل، إذ يتنافس كوبنهاغن وغلطة سراي ومانشستر يونايتد في المجموعة الأولى على المركز الثاني لمرافقة بايرن ميونيخ، ويتصارع نابولي وسبورتينغ براغا على بطاقة من المجموعة الثالثة، وتشتعل المنافسة بين باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد وميلان في المجموعة السادسة، و بورتو وشاختيور في المجموعة الثامنة.

 

الأندية المتأهلة

1- بايرن ميونيخ

2- أرسنال

3- أيندهوفن

4-

5- ريال سوسييداد

6- إنتر ميلان-

7- أتلتيكو مدريد

8- لاتسيو

9- بوروسيا دورتموند

10- مانشستر سيتي

11- لايبزيغ

12-

 

 

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا