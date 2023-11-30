تشكيل أهلي جدة الرسمي لمباراة أبها في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق كرة القدم الأول في الأهلي السعودي، تشكيله الرسمي لمواجهة أبها، بالجولة الـ 15، من عمر بطولة الدوري السعودي.

تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة أبها في الدوري السعودي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: سعيد بالعبيد – عبدالباسط هندي – روجر إيبانييز – باسم الحريجي.

خط الوسط: محمد المجحد – فرانك كيسي – رياض محرز – جابري فيجا – سانت ماكسيمان

خط الهجوم: فراس البريكان.

يخوض أهلي جدة مباراة اليوم أمام أبها ، محتلا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 27 نقطة، بينما يأتي أبها في المركز الخامس عشر، برصيد 13 نقطة.

وتقام المباراة عند تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة اس اس سي سبورت اكسترا 1.